Le procureur de la République de Besançon appelle à la vigilance sur le protoxyde d'azote

Le parquet de Besançon fait pour la première fois un lien entre une agression et la consommation de protoxyde d'azote. Le procureur appelle à la vigilance concernant l'inhalation de ce gaz. L'incident a eu lieu à Besançon dans la nuit du 22 et 23 juillet.

Le parquet de Besançon alerte sur la consommation de protoxyde d'azote. Ce "gaz hilarant" devient un phénomène . On le retrouve dans les cartouches utilisées pour les siphons de crème chantilly. Il procure un effet euphorisant pendant quelques secondes. Selon des caméras de vidéosurveillances, un jeune homme de 20 ans en aurait inhalé avant de rouer de coups un autre homme de 25 ans dans la nuit du vendredi 22 juillet au samedi 23 juillet à Besançon. Les faits se sont passés quartier de Planoise.

"Un comportement aberrant"

La victime a été hospitalisée et s'en sort avec 15 jours d'interruption temporaire de travail (ITT). "C'est la première fois que l'on fait un lien entre une consommation immédiate et un comportement aberrant, souligne Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon. Il y a une problématique de violences chez ce jeune, apparemment des violences sans motifs. Mais, c'est quelqu'un qui appelle aussitôt les pompiers. Ce n'est pas le comportement rationnel de quelqu'un qui est violent. La violence gratuite, on frappe et on s'enfuit."

Le phénomène s'amplifie depuis l'été dernier à Besançon

Le magistrat appelle à la vigilance sur la consommation de ce produit. Il observe que cela monte depuis l'été dernier, notamment dans les quartiers de Besançon, comme Planoise. "Aujourd'hui, ça devient un phénomène sur les parkings de discothèques, qui est en train de s'amplifier, particulièrement préoccupant", continue le procureur.

Notez qu'inhaler du protoxyde d'azote n'est pas illégal, en dehors de la voie publique. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) avertit sur son site internet sur ses dangers en cas d'inhalation : asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, vertiges, chutes etc.