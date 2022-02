Violence conjugales : des "réponses pénales plus rapides", selon le Procureur de la République de Limoges

Hausse des cambriolages, hausse des vols de voiture, hausse des vols avec violences et des atteintes aux personnes. Dit comme cela, ce n'est plus Limoges, mais Chicago. Sauf que non : il s'agit des statistiques de la sécurité et de la délinquance en 2021, établies par rapport à l'année précédente, 2020, année évidemment très atypique. "On a en 2021, une hausse dans tous les types de délinquance" reconnaît-il, "mais il faut penser que l'année 2020 était très particulière, compte tenu des confinements", explique le Procureur de la République de Limoges, Baptiste Porcher, invité de France Bleu Limousin ce mardi. Effectivement les faits délictueux étaient en chute libre en 2020, en raison aussi des couvre-feux et des restrictions d'activité et de circulation.

Mais "Limoges reste en deçà de la moyenne nationale sur tous les types de délinquance" résume et rassure Baptiste Porcher, qui confirme malgré tout le retour de "la délinquance du quotidien". Avec tout de même un phénomène notable réel et continue : la hausse des violences sur les personnes, et notamment les violences intrafamiliales. "Depuis 2012, on constate une hausse régulière de ce type de faits, notamment en matière de violences conjugales" explique Baptiste Porcher, "un phénomène à mettre en relation avec l'écoute plus attentive, avec les efforts des forces de l'ordre pour détecter, déceler ces phénomènes, et également la libération de la parole, les victimes hésitent de moins en moins - et c'est heureux - à venir signaler les faits aux forces de l'ordre".

Une réponse pénale beaucoup plus rapide en matière de violences conjugales

"Les victimes se déculpabilisent car elles n'ont pas à se sentir coupable" poursuit-il, "mais le fait est qu'elles avaient parfois ce sentiment, ce qui freinait parfois le dépôt de plainte". Au parquet de Limoges, la façon d'appréhender ce type d'affaires a changé. "On a une modification de la politique pénale ces derniers mois avec un accroissement des défèrements, une réponse pénale pas forcément plus sévère mais plus rapide, car dès lors qu'il y a des violences conjugales avérées, soit on défère, soit on fait des réponses pénales à bref délai, et la personne passe au tribunal parfois la semaine suivante" assure le Procureur de Limoges. Ce qui explique la hausse, dans ce domaine, "des comparutions immédiates, des contrôles judiciaires, des plaider-coupables (CRPC: comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, NDLR), des compositions pénales à bref délai".

Concernant enfin le trafic de stupéfiants, contre lequel la police de Limoges mène un lutte continue, "les instructions du Ministre de l'Intérieur rappellent que c'est une bataille importante car le trafic de stupéfiant génère d'autres formes de délinquance" indique Baptiste Porcher, et "_il y a d'une part la modification législative qui a permis les amendes forfaitaires délictuelles, ce qui évite aux forces de l'ordre de mener une procédure lourde, et d'un autre côté la modification de la politique pénale qui vise à limiter les ouvertures d'information, pour essayer d'_être plus dynamique dans le démantèlement des réseaux". "La rapidité est une source de dissuasion" a-t-il conclu.