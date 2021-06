Le procureur de la République de Nîmes demande plus de moyens pour lutter contre les violences conjugales

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pendant la première période de confinement en 2020, le parquet de Nîmes a fait face à une augmentation de 100% des violences conjugales par rapport à la même période en 2019. "Des dossiers que les magistrats traitent dans le cadre de permanences assurées sept jours sur sept et 24h sur 24h " rappelle Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes. Au total, ce sont 1.785 dossiers de violences intra-familiales que les magistrats du parquet traitent chaque année. Parmi eux, 780 affaires de violences conjugales. "Ces magistrats doivent en même temps assurer le suivi des enquêtes pour tous les autres crimes et délits. L'importance de ce sujet pour nos concitoyens et plus particulièrement pour les femmes justifierait l'affectation de ressources humaines ciblées au profit du traitement judiciaire des violences conjugales."

Le parquet de Nîmes fortement engagé dans la lutte contre les violences conjugales

"Ce sujet des violences conjugales est une priorité des procureurs de la République poursuit Eric Maurel. Le parquet de Nîmes est fortement engagé dans l'action pour la prévention, le traitement et la répression des violences conjugales." Il rappelle qu'il a, à ce titre, initié et accompagné la création par le Conseil départemental du Gard d'un Observatoire départemental des violences faites au femmes. Le contrôle judiciaire avec placement probatoire des auteurs de violences est aussi expérimenté dans la juridiction. Des groupes de paroles sont mis en place pour les personnes condamnées pour des faits de violences conjugales. Le parquet de Nîmes est l'un des premiers à avoir utilisé les bracelets anti-rapprochements.

Un rapport inquiétant du Haut Conseil à l'Egalité

Le communiqué d'Eric Maurel intervient quelques heures après la publication ce mercredi du premier tableau d'indicateurs sur la politique publique de lutte contre les violences conjugales par le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE). Selon lui, "les agresseurs conjugaux bénéficient d'un véritable système d'impunité". Sur les 210.000 victimes recensées officiellement en 2018, seulement 18.600 agresseurs ont été condamnés.

