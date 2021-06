Le procureur de Niort demande plus de moyens pour lutter contre les violences conjugales

Il faut plus de moyens pour les parquets afin de lutter contre les violences conjugales. Plus de magistrats, greffiers et assistants spécialisés. Message lancé par le procureur de la République de Niort s'associant à l'appel de la conférence nationale des procureurs.

Dans un communiqué, Julien Wattebled confirme des efforts par exemple sur la "formation des enquêteurs, la réalisation d'enquêtes systématiques dans toutes les procédures, la création d'une unité d'accueil des victimes de violences". Sur les dispositifs également, les téléphones grave danger sont plus nombreux, les bracelets anti-rapprochement viennent d'arriver.

+ 37% de défèrements pour violences conjugales en un an à Niort

Mais au niveau du parquet, pas de magistrat supplémentaire. A Niort, ils sont cinq pour quasiment 375.000 habitants dans le département des Deux-Sèvres. Julien Wattebled explique que "chaque magistrat, chaque jour, prend des dizaines voire des centaines de décisions". La charge de travail s'intensifie. Pour les violences conjugales les défèrements ont augmenté de 37% en un an au tribunal de Niort.

Cinq magistrats, "ils devraient être 45 si l'on appliquait la moyenne de 12,13 procureurs pour 100.000 habitants constatée an sein des 47 pays membres du conseil de l'Europe par la Commission européenne dans son rapport de la commission européenne pour l'efficacité de la justice", rappelle-t-il.