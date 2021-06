Le Procureur de la République de Toulouse, chargé de l'affaire Jubillar, sur le départ

Le Procureur de la République de Toulouse va bientôt quitter la Haute-Garonne pour la Cour de d'Appel de Paris. Dominique Alzeari gère, entre autres, le très médiatique dossier de la disparition de Delphine Jubillar, cette jeune maman du Tarn dont on n'a plus la moindre nouvelle depuis six mois.