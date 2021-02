VIDÉO - "Nous sommes rassurés par une baisse générale de la délinquance de 13%", dit le procureur de Toulouse

Dominique Alzéari, procureur de la République de Toulouse présente sur France Bleu Occitanie et France 3 le bilan 2020 de la délinquance. Les violences faites aux femmes sont en hausse dans un contexte de baisse globale de la délinquance.

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus ?

Ce qui nous rassure d’abord c’est une baisse de la délinquance globale de 13%. Ce qui nous inquiète correspond à la priorité et la récurrence de nos actions, c’est l’augmentation des violences familiales, conjugales faites aux femmes. Tous les services de l’état sont mobilisés.

Pourquoi cela augmente plus chez nous qu’au niveau national ?

C’est toujours aussi intolérable. L’accent est mis sur la détection, sur l’accueil des victimes avec le système de pré-plainte à l’hôpital. Nous allons développer encore l’ordonnance de protection, mettre en place rapidement le bracelet anti-rapprochement, trois appareils ont été attribués au tribunal judiciaire. Nous prenons en charge aussi les auteurs avant leur sortie de prison et les téléphones grands dangers se multiplient.

Le confinement est responsable ?

Nous avons eu plus de 40% d’augmentation liée au confinement. Mais nous avons continué notre action. Plus de 900 gardes à vue, plus de 335 personnes déférées dont une part signifiante d’auteurs de violences conjugales.

Dans le bilan 2020, il y aussi la lutte contre les trafics de drogues, a-t-on connu un tournant l’an dernier ?

Je dirais une amplification et un investissement massif. Nous nous sommes renforcés au niveau du parquet. Les juges d’instruction sont mobilisés, avec 41 affaires ouvertes. Nous faisons de la détection et de la prise en charge des usagers avec des amendes et des stages. Nous faisons des interpellations de rue, 900 affaires sont concernées. Et puis il y a cette notion d’ubérisation des livraisons (la drogue est livrée à domicile ndlr). Notre objectif c’est le démantèlement des réseaux.

Il n’empêche, l’an dernier il y a eu19 règlements de compte l’an dernier, et six morts.

Nous avons 34 informations ouvertes, avec six décès à déplorer et une trentaine de victimes. Nous tentons de déterminer les flux financiers. La quasi-totalité des dossiers donne lieu à de mises en examen.

La justice a-t-elle assez de moyens ? 19 postes créés c’est suffisant ?

Ces 19 postes sont rattachés à la justice de proximité. Nous devrions bénéficier de 3 postes de magistrats supplémentaires. C’est encourageant, ça nous encourage à poursuivre.