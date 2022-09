Le Procureur de Tours fait de la protection des élus tourangeaux l'une de ses priorités

Une autopsie sera pratiquée ce lundi 12 septembre sur le corps de l'homme de 35 ans décédé en fin de semaine dernière après un refus d'obtempérer dans le quartier des Rives du Cher à Tours. En voulant échapper à la police, l'homme s'était jeté dans le Cher et malgré les premiers secours apportés par les policiers et l'intervention des pompiers, l'homme a été retrouvé mort. L'autopsie et les analyses toxicologiques devraient déterminer les circonstances exactes du décès.

La protection des élus tourangeaux : une priorité du Procureur

Les élus tourangeaux sont-ils en danger ou est-ce la dernière agression en date du maire de St Pierres des Corps qui a poussé le Procureur à faire une priorité de tels faits ? "les élus tourangeaux ne sont pas particulièrement en danger, mais je considère que c'est le devoir de l'institution judiciaire de les protéger. Lorsqu'une plainte est déposée, les auteurs seront renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Tours ou devant la Cour d'Assises d'Indre-et-Loire" explique Grégoire Dulin

En présentant trois nouveaux magistrats au tribunal la semaine dernière, une fois de plus le Procureur de la République a appuyé les propos du Président du Tribunal de Grande Instance sur le sous-effectif des magistrats et du service du Greffe. Malgré cela, 90 à 95% des auteurs d'infractions sont jugés dans un délai de six mois après la commission des faits : "cela permet de donner une réponse pénale à l'auteur et pour la victime d'avoir le sentiment d'être entendu rapidement" explique-t-il.

Au Commissariat de police de Tours, il y a aussi embouteillage puisque 17 000 procédures sont en attente.