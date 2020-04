Saint-Pierre-des-Corps : l'IGPN saisie pour des soupçons de violences policières sur un jeune homme

Le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, a saisi ce mardi l'inspection générale de la police nationale (IGPN), pour des soupçons de violences policières survenues sur Mohamed, jeune pompier volontaire, le vendredi 10 avril à Saint-Pierre des Corps.

C'est dans un témoignage, publié ce lundi sur twitter par la journaliste et militante antiraciste Sihame Assbague, que le jeune corpopétrussien affirme avoir reçu plusieurs coups de la part de policiers le vendredi 10 avril, alors qu'il effectuait un jogging aux alentours de 23 heures. Les coups auraient entrainé dix jours d'ITT pour le jeune homme, qui aurait également été la cible d'insultes racistes et homophobes de la part des policiers mis en cause.

Dans son témoignage publié sur Twitter, le jeune homme affirme avoir décidé de porter plainte. "Pour l'instant, je n'ai aucune plainte pour cette histoire enregistrée au parquet", s'étonne Grégoire Dulin, procureur de la République de Tours.

"Je ne veux pas qu'il y ait des soupçons de partialité" Grégoire Dulin, procureur de la république de Tours

Mais face à l'ampleur qu'a pris ce témoignage sur les réseaux sociaux, le procureur a décidé de prendre les devants ce mardi, en saisissant l'IGPN : "C'est un choix que j'ai fait, malgré l'absence de plainte, pour qu'il n'y ait pas de soupçons de partialité. Je veux que cette enquête ouverte par l'IGPN face toute la lumière sur la réalité de ce qu'il s'est passé ce vendredi 10 avril au soir, à Saint-Pierre-des-Corps."

Plainte déposée, selon l'avocat du jeune homme

Joint par France Bleu Touraine, l'avocat du jeune pompier volontaire, Samim Bolaky, affirme "qu'une plainte a été déposée" pour violences volontaires aggravées par personnes dépositaires de l'autorité publique, en réunion et avec usage ou menace d'une arme. "Pendant le confinement, l'intégralité des lettres en recommandé avec accusé de réception n'est pas distribuée par la Poste. J'ai adressé le 13 avril dernier la plainte au parquet de Tours mais la lettre n'a en tout état de cause pas encore été réceptionnée."

Dans le cadre de l'enquête ouverte par l'IGPN, le jeune pompier volontaire tout comme les policiers mis en cause vont être auditionnés. La vidéosurveillance et les vidéos prises par certains voisins seront également analysées. Le procureur de la République décidera ensuite d'une éventuelle action publique.