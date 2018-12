Le procureur fait appel des condamnations des casseurs d'Avignon

Par Philippe Paupert, France Bleu Vaucluse

Le procureur de la République a interjeté appel de la condamnation de deux hommes qui avaient lancé des pierres sur les CRS samedi à Avignon. Ils avaient été condamnés à neuf mois et un an de prison ferme. Le procureur avait requis des peines plus lourdes.