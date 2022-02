Le procureur sur l'affaire Jubillar : "nous faisons tout pour rendre le corps de Delphine à sa famille"

Entré en fonction en septembre 2021, Samuel Vuelta-Simon avait prévenu qu'il observerait une grande discrétion sur l'affaire la plus médiatique que sa juridiction doit traiter, la disparition de Delphine Jubillar, 33 ans, en décembre 2020 de son domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn).

Offrir une sépulture à Delphine Jubillar pour elle et sa famille

Ce mercredi 9 février, en marge de sa conférence de presse sur le bilan de l'année passée, le procureur de la République de Toulouse s'est exprimé pour la première fois sur le dossier Jubillar. Revenant sur la dernière longue séquence de fouilles le mois dernier à Cagnac-les-Mines, "Ce n'est pas la médiatisation de ce dossier qui justifie les moyens employés, c'est la recherche de vérité", a expliqué Samuel Vuelta-Simon. "Nous sommes face au décès présumé d'une jeune femme, il faut trouver le corps de Delphine Jubillar." Cette dernière campagne de recherches a duré plus de trois semaines, elle n'a rien donné.

Ses proches doivent pouvoir offrir une sépulture à Delphine Jubillar. Nous travaillons pour cela, pour la rendre à sa famille.

L'ancien procureur de Bayonne et numéro deux de l'office anti-stupéfiants s'est aussi confié sur sa perception de cette affaire dont la médiatisation a pris des proportions démesurées depuis plus d'un an. "C'est une affaire spéciale parce qu'elle implique la mort présumée d'une femme et la privation de liberté d'un homme. Mais au fond, elle ressemble à beaucoup d'autres", conclut celui qui avait été marqué par un double parricide quand il officiait au Pays Basque.

Nouvelle audition de Cédric Jubillar le 11 février

Cédric Jubillar, 34 ans, continue de clamer son innocence. Il est mis en examen pour meurtre et incarcéré à Seysses (Haute-Garonne) depuis huit mois. Ses trois demandes successives de libération ont été refusées.

L'artisan sera à nouveau entendu par les deux juges d'instruction ce vendredi 11 février à propos des confidences qu'il aurait faites à un codéténu. Confidences selon lesquelles il aurait caché le corps de son épouse près d'une ferme de Cagnac-les-Mines. Cette ferme et toute une zone autour ont été ratissées à nouveau par les militaires le mois dernier. Comme c'est le cas depuis 14 mois, les recherches vont se poursuivre.