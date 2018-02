C'est le maire de Tours, Christophe Bouchet, qui l'a révélé mercredi après-midi : le professeur de chant du conservatoire de Tours mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs élèves avait été condamné, puis relaxé en 2006. La mairie avait ensuite été obligée de le réintégrer.

Tours, France

Après le procureur de la République mercredi matin, c'est le maire de Tours qui s'est exprimé cet après-midi à propos de la mise en examen d'un professeur de chant du conservatoire de musique de Tours que France Bleu Touraine a révélé. Au moins six ou sept élèves du conservatoire de musique de Tours auraient été victimes de viols ou d'agressions sexuelles de la part de ce pédophile présumé. Les faits se seraient déroulés durant une période d'au moins trois ans. Les victimes sont uniquement des garçons, âgés de 13 à 16 ans.

Employé par la mairie de Tours depuis 1998, l'homme a déjà été condamné pour des attouchements sur un élève en 2005

En 2005, le professeur est condamné à 3 mois de prison avec sursis en première instance pour des attouchements sur un élève, mais un an plus tard, en 2006, la cour d'appel d'Orléans le relaxe. Dans le jugement, il y a même des formules sans ambiguïté, par exemple "Force est de constater que l'individu n'a jamais été mis en cause pour des agissements de cette nature, alors même que pendant toutes les années où il a exercé cette profession il était au contact de très nombreux enfants" ou encore "l'examen psychiatrique permet d'exclure toute tendance pédophile".

Après sa relaxe, l'homme obtient en justice sa réintégration et le paiement des salaires non-versés

Après ce jugement, la mairie est obligé de réintégrer cet homme, en lui versant ses salaires antérieurs. Il est surveillé par la direction du conservatoire, mais c'est à l'extérieur que les agressions sexuelles se produisent, lors de week-ends à Paris dans lesquels ils emmènent 2 ou 3 enfants à chaque fois. Il leur propose de prendre des gélules qu'il a créé et qui contiennent notamment des somnifères et des anxiolytiques. Ces voyages, il fait croire aux parents que c'est le conservatoire qui les organise, comme l'explique le maire de Tours : "Il se prévalait du mot Conservatoire pour légitimer les voyages.

C'est l'intelligence du crime. A l'évidence, il savait parfaitement qu'il était observé, et il a déployé des mesures hors-norme pour contourner la vigilance mise en place" estime Christophe Bouchet

Le professeur de chant était assez isolé parmi ces collègues qui connaissaient son histoire et parfois, doutaient de lui. En revanche, il était très apprécié de la plupart des parents.

Ce mercredi soir, le maire de Tours doit participer à une rencontre à huis-clos avec les parents d'élèves, pour échanger avec eux. Une cellule d'aide psychologique devrait également être mise en place dès demain par l'éducation nationale.