Le professeur Didier Raoult convoqué par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins

Le professeur Didier Raoult est convoqué par ses pairs ce vendredi à Bordeaux. Le célèbre et très médiatique professeur marseillais comparait devant la chambre disciplinaire régionale de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, suite à plusieurs plaintes déposées contre lui.

Le célèbre directeur de l'IHU (Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection) doit aujourd’hui rendre des comptes. Le professeur Didier Raoult est convoqué pour la première fois devant ses pairs ce vendredi à Bordeaux, suite à plusieurs plaintes déposées contre lui. Une délocalisation devant la chambre disciplinaire régionale de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, composée de membres élus, des médecins et présidée par un magistrat administratif, qui peut décider de sanctions allant d'un simple avertissement à une radiation.

Information erronée du public, exposition à un risque injustifié et… charlatanisme

Plusieurs entorses au code de déontologie lui sont reprochées en lien avec la promotion de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 : information erronée du public, exposition à un risque injustifié, violation de la confraternité et même … charlatanisme.

Des mots forts faisant suite à une série de signalements reçus par l’Ordre des médecins en 2020, notamment celui d’un collectif de cinq médecins hospitaliers, estimant que "le discours surmédiatisé du professeur Raoult, en l'absence d'effet prouvé, s’opposait aux données et résultats scientifiques". Ou encore, la plainte de la Société de pathologie Infectieuse de langue française (SPILF) qui lui reproche d’avoir enfreint au moins neuf articles du code de déontologie médicale, "alors que plusieurs études montraient que l'hydroxychloroquine ne marchait pas"» précise-t-elle.

De son côté, le Pr Raoult, qui ne devrait pas assister à cette audience, a déposé une plainte contre le vice-président de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône pour "non-confraternité" suite à des tweets récurrents qui mettaient en cause l'IHU et son directeur. Et contre le président du conseil national de l'Ordre des médecins pour "harcèlement".