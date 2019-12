EXCLU : Interdit d'exercer la médecine pendant un an, le dermatologue Philippe Humbert fait appel

Besançon, France

L'ancien chef du service de dermatologie du CHU de Besançon, le Professeur Philippe Humbert a décidé de faire appel de la décision d'interdiction d'exercer prononcée par l''ordre régional des médecins. Le 19 avril 2018, l'instance l'avait suspendu pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis. L'éminent dermatologue était en conflit ouvert avec la direction de l'hôpital. Il avait appuyé les plaintes d'une cinquantaine de patientes qui dénonçaient les conditions de leur prise en charge. L'hôpital a porté plainte et obtenu raison.

Mais l'appel du Professeur Humbert suspend la décision.

Une affaire qui date de 2016

A l'origine de cette affaire, il y a deux plaintes déposées auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. La première par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Doubs, en 2016. La seconde déposée par l'Agence régionale de santé en 2017. Les deux parties plaignantes estiment que le professeur Humbert a violé le code de déontologie avec des propos "diffamatoires et injurieux envers des confrères" et l'accuse de "violation du secret professionnel".

Une audience s'est tenue en mars 2017, devant la chambre disciplinaire qui a réuni un magistrat et six médecins élus auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. Il y a un mois, le 19 avril, cette instance a rendu sa décision : le docteur Humbert écope d'une interdiction d'exercer la médecine pendant un an, avec six mois de sursis.

"Je suis un lanceur d'alerte"

L'intéressé n'en revient toujours pas : "Moi qui en 30 ans de carrière n'ai jamais eu la moindre plainte d'un personnel, ni d'un malade". Le praticien se décrit comme un lanceur d'alerte. Il explique à France Bleu Besançon avoir "signalé des fautes préjudiciables aux malades". C'est pour cette raison qu'il s'est fait sanctionner. Une sanction qu'il juge d'ailleurs démesurée : "je crois qu'on n'a jamais vu ça, des médecins violeurs ont été condamnés moins que ça, des médecins qui ont détourné de l'argent, ont été condamnés moins que ça" assure-t-il. Il a donc fait appel.

Pour le docteur, cette sanction est également une question d'ego et de jalousie de ses confrères : "on veut attaquer Philippe Humbert parce que sa personnalité dérange" se défend-il.

C'est la chambre disciplinaire de l'ordre national des médecins qui tranchera

Du côté des parties plaignantes, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Doubs a également fait appel de la décision. Quant à l'Agence régionale de santé, elle ne va pas tarder à en faire autant. Les deux parties plaignantes considéreraient-elles la sanction trop légère ou insuffisante ? Elles se refusent à tout commentaire.

Le dossier a donc été envoyé à la chambre disciplinaire de l'ordre national des médecins. C'est à elle désormais de l'examiner et de rendre sa décision. Cela peut prendre jusqu'à 18 mois. En attendant, le professeur Humbert peut continuer d'exercer sa profession puisque son appel est suspensif.

Le médecin est par ailleurs convoqué devant le tribunal correctionnel de Besançon. Il est poursuivi pour diffamation par le CHU de Besançon. Le professeur Humbert a lui aussi déposé une plainte, cette fois à l'encontre du CHU de Besançon, pour harcèlement moral.