Le projet controversé d'agrandissement de l'aéroport de Nice validé par la justice

"Nous allons continuer le combat." Le représentant des associations de défense de l'environnement qui contestent l'agrandissement du Terminal 2 de l'aéroport de Nice ne s'avoue pas vaincu. Thierry Bitouzé a pris connaissance ce vendredi de la décision du tribunal administratif de Nice de rejeter le recours des opposants à cette extension. "Nous irons en cour de cassation pour défendre notre cause et il y a aussi un recours en annulation," a-t-il déclaré à l'AFP.

Six nouvelles salles d'embarquement d'ici 2021

En rejetant ce vendredi le recours des opposants, la justice a donné son feu vert pour agrandir le Terminal 2 de l'aéroport de Nice. "La légalité de ce projet doit être appréciée, en particulier, au regard des seules incidences directes ou indirectes (...) sur son environnement", a estimé le juge des référés auprès de l'AFP. Le projet consiste à construire six salles d'embarquement avant l'été 2021, une salle d'enregistrement des bagages en 2022 et une salle de livraison des bagages en 2023. Un projet estimé à 75 millions d'euros, soutenu par la ville et le Gouvernement. Privatisé depuis 2016, l'aéroport de Nice pourrait accueillir plus de 18 millions de passagers en 2023 et 30 millions en 2030, soit huit millions de plus qu'en 2019.