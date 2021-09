Le projet d'éco-quartier des Vaîtes à Besançon adopté en conseil municipal

Par 40 voix pour et 15 abstentions, le projet d'éco-quartier des Vaîtes a été adopté hier soir par le Conseil Municipal de Besançon. Il a donné lieu à des échanges animés entre majorité et opposition. Environ 200 manifestants sont venus également dire non au nouveau projet.

Par 40 voix pour et 15 abstentions, après des échanges animés entre majorité et opposition, le projet d'éco-quartier des Vaîtes a été adopté hier soir par le Conseil Municipal de Besançon... Le projet initial a été singulièrement revu à la baisse. Il prévoyait à l'origine 71 % de construction urbaine. Un équilibre a été trouvé avec 50 % de surface urbanisées et 50 % de surface naturelle, avec seulement 600 logements, au lieu des 1150 initialement prévus.

Les adaptations du nouveau projet en faveur de l'environnement qui n'ont pas empêché environ 200 opposants de manifester devant l'hôtel de ville, avant de carrément pénétrer dans la cour intérieure. Ils se sont alors retrouvés à quelques mètres des élus municipaux qui venaient d'être évacués de la salle du conseil après le déclenchement d'une alarme. Une situation qui n'a pas semblé perturber Anne Vignot, la maire de Besançon : " Je suis sereine sur le sujet. Nous avons consulté la population comme jamais. Je reste déterminée." Et si le projet a bien été adopté comme attendu hier soir en conseil municipal, il a fait l'objet de nombreuses passes d'armes. Ludovic Fagaut pour l'opposition a fait par exemple la liste de tous les sites qui, selon lui, ne sont pas exploités en matière d'urbanisation et de construction de logements sociaux, avant d'affirmer : "Le projet des Vaîtes, c'est le symbole d'un urbanisme non maitrisé "

Mais cette adoption en conseil municipal ne signifie pas pour autant la fin de l'histoire pour l'éco-quartier des Vaîtes... D'abord parce que les opposants au projet ont annoncé qu'ils restaient mobilisés... Ensuite parce que la justice devra se prononcer sur cette nouvelle mouture... La précédente version avait justement fait l'objet de réserves quant au respect de l'intérêt général et des enjeux environnementaux.