Besançon : le projet d'éco-quartier des Vaîtes visé par un incendie ?

La maison de l'éco-quartier des Vaîtes, projet contesté au Nord-Est de Besançon, est totalement partie en fumée dans la nuit de dimanche à lundi 25 février. Le préfet du Doubs et le maire de Besançon convoquent une conférence de presse.

Besançon, France

C'était la vitrine du projet de l'éco-quartier des Vaîtes, à l'entrée Nord-Est de Besançon. Il n'en reste désormais que des cendres... Les 70 mètres carrés de la maison de l'éco-quartier des Vaîtes ont complètement brûlé dans la nuit de dimanche à lundi 25 février. L'origine de l'incendie est encore inconnue mais le préfet du Doubs et le maire de Besançon se rendent sur place ce matin.

Cette maison était un lieu d'information, d'accueil, et d'exposition sur un projet parfois contesté de la municipalité : celui de construire plus de 1000 nouveaux logements sur des terres agricoles et naturelles.