Le projet d'extension d'un élevage de chiens à Gannat annulé par le tribunal administratif de Clermont

Un projet d'extension d'un bâtiment d'élevage de Beagles destinés aux expérimentations en laboratoire a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Un recours avait été déposé par les associations France Nature Environnement et One Voice.

C'est une première victoire pour les associations opposées à cet élevage de chiens destinés à être vendus aux laboratoires. Le projet d'extension d'un élevage de Beagles situé à Gannat a été retoqué par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Un projet de 3600 m² porté par la société Marshall Bio Ressources, une société américaine gestionnaire du site gannatois, déjà très contestée au Royaume-Uni. Un permis de construire avait été délivré par la Préfecture de l'Allier.

Un recours commun avait été déposé par les associations France Nature Environnement et One Voice en 2019. Ce n'est pas l'activité qui est remis en cause, mais l'aspect environnemental de ce projet de construction. "Puisque les défendeurs des animaux que nous sommes ne sont pas entendus sur les arguments éthiques liés à l’expérimentation animale, nous avons attaqué l’arrêté préfectoral sur les aspects écologiques" précise One Voice dans un communiqué. La juridiction clermontoise leur a donné gain de cause.

Une première victoire pour les associations

Une satisfaction pour Muriel Arnal, présidente fondatrice de One Voice : "Nous sommes heureux de cette décision, mais à la fois inquiets et tristes de voir qu'à chaque fois il faut que ce soit nous qui allions devant les tribunaux pour faire respecter la législation sur les animaux destinés aux laboratoires. C'est inquiétant de voir toutes ces autorisations qui sont données et qui vont à l'encontre de la directive européenne qui demande à réduire le nombre d'animaux expérimentés".

L'élevage de MBR de Gannat peut toutefois poursuivre son activité en l'état. C'est pourquoi le combat continue pour les associations opposées à cet élevage. "Nous allons continuer à informer le public et les habitants de Gannat de ce qu'il se passe juste à côté de chez eux en faisant des actions. _Et nous allons regarder avec notre équipe juridique ce qu'il est possible de faire après cette victoire_" affirme Muriel Arnal. One Voice qui est aussi opposé au rachat du site d'élevage de Mézilles dans l'Yonne par la même société MBR.

Un enjeu européen

La directive européenne n°2010/63/UE consiste à remplacer l'expérimentation animale dès que possible, et à défaut, à réduire le nombre d'animaux utilisés. Mais aussi à optimiser les méthodes employées pour diminuer la douleur animale. De plus, cette utilisation doit être pleinement justifiée scientifiquement. Ainsi les avantages escomptés doivent l'emporter sur les préjudices causés aux animaux.

On est à l'ère d'internet et on est encore en train d'expérimenter sur les chiens, comme au temps de Descartes - Muriel Arnal, présidente fondatrice de One Voice

Les associations France Nature Environnement et One Voice entendent promouvoir les méthodes d'expérimentation alternatives. "Il y a énormément de techniques très élaborées, comme les organes sur puce. On est à l'ère d'internet et on est encore en train d'expérimenter sur les chiens, comme au temps de Descartes. Il faut que les évolutions technologiques bénéficient aussi aux animaux et que cette ère de la vivisection s'arrête" conclut Muriel Arnal, fondatrice de One Voice.