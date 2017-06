Le projet de mine d'or en Pays Basque est presque validé

La DREAL a rendu un avis favorable. Le président de l'agglomération Pays Basque a écrit à Bruno Lemaire pour rappeler l'avis défavorable de l'ensemble des communes

Le projet d'extraire de l'or au Pays Basque n'est pas mort et Jean-René Etchegaray, le président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) vient d'écrire à ce sujet au ministre de l'économie Bruno Lemaire. Dans son courrier, il s'étonne que la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ait rendu un avis favorable à la demande de permis d'explorer. Il demande au ministre de le soutenir dans son opposition au projet de la société Sud Mines. La communauté d’agglomération a voté à l'unanimité un avis défavorable en février dernier. Le projet Sudmines couvrirait les territoires d'Ainhoa, Cambo, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, larressore, Sare, Saint Pée, Souraïde et Ustaritz.

Toutes les AOP du Pays Basque et les élus sont opposés au projet © Radio France - Bixente Vrignon

"Stop Mines" pensait avoir gagné suite à la mobilisation. Mais il semble que le permis d'explorer soit en voie d'être accepté. Des panneaux seront posés à l'entrée et la sortie de chaque village. Les candidats aux législatives ont été interpellés. Une manifestation est prévue le 16 septembre à Bayonne.

"Les AOP sont mises en danger" Copier

Laborari ainitz mobilizatuak ere. Lur ainitz irauli beharko luke enpresak urrea atxemaiteko eta sormarkak hunkituak izango lirateke beren irudia txartua, AOPko ordezkarien ustean.