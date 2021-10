Le projet de piétonnisation aux abords des écoles de la Ville de Grenoble retoqué par la justice

Le projet "Place(s) aux enfants" de la Ville de Grenoble a été retoqué ce vendredi par le tribunal administratif. L'arrêté qui permet la piétonnisation des abords de certaines écoles de Grenoble a été suspendu par le juge des référés.

Des restrictions "disproportionnées" à l'objectif

Le magistrat reconnaît qu'il est "nécessaire de réglementer les abords des écoles dans l'intérêt de la sécurité et de limiter la pollution de l'air" mais estime en même temps que ces restrictions de circulation sont "disproportionnées au regard des intérêts de sécurité et de salubrité publiques", notamment parce qu'elles s'imposent toute l'année, même hors des périodes scolaires, et qu'elles nuisent à l'activité économique de l'artisan de la rue Cuvier qui a déposé le recours contre l'arrêté du maire de Grenoble.

L'opposition s'est empressée de médiatiser le jugement

L'opposition municipale s'est empressée de faire connaître cette décision. Alain Carignon, chef de file de l'opposition de droite au conseil s'est réjoui de cette décision qui souligne les gênes occasionnées aux habitants et sanctionne "le système de gouvernance solitaire et brutal, le refus de dialogue et de prise en compte de la réalité de la vie des grenoblois" de la municipalité.

Alain Carignon, interrogé par Gérard Fourgeaud Copier

Même analyse du côté de la conseillère et députée de la République en marche Emilie Chalas qui dénonce la "méthode d'Eric Piolle" et son "peu de respect pour les habitants, pour les élus, pour la Métropole et maintenant pour le droit."

Emilie Chalas au micro de Gérard Fourgeaud Copier

La Ville de Grenoble va continuer son plan de piétonnisation

La Ville de Grenoble annonce par communiqué qu'elle va continuer sa piétonnisation et qu'elle va prendre un nouvel arrêté municipal lundi. Cet arrêté, promet la mairie, tiendra compte des observations du juge.

Un nouvel arrêté qui va prévoir plus de souplesse pour les riverains

Il confirmera l'existence de Place(s) aux enfants autour des 13 premières écoles, permettra la création de 13 nouvelles aires piétonnes mais prévoira aussi plus de souplesse pour les riverains, commerces, taxis et véhicules de livraison : ils pourront faire des arrêts de 20 minutes maximum n'importe quand dans la journée, mais pas stationner.