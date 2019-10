Le projet de rénovation du quai Léon-Sécher à Rezé ne plaît pas à tout le monde

Rezé, France

Nantes Métropole veut donner un coup de jeune au quai Léon-Sécher situé à Rezé, face à la Sèvre, près du parc de la Morinière. Cependant l'avant-projet présenté aux riverains lors d'une réunion publique le 22 octobre dernier ne plaît pas à tout le monde. Il est question d' agrandir le quai et de supprimer huit places de parking. Seize nouvelles places de stationnement seraient disponibles un peu plus loin au niveau du chemin Bleu.

Des habitants du quartier ne veulent pas voir disparaître les places de parking qui se trouvent le long du quai. Pour Maud qui vit là depuis plusieurs années "ça va être compliqué quand on va recevoir des invités, ça risque aussi de poser problème pour les couples qui ont deux voitures". Pour remplacer ces places de stationnement il est prévu d'installer une voie pour les vélos mais aussi un grand trottoir du côté de la Sèvre et non des habitations.

Edith est déçue, sa maison se trouve au pied du quai, "le fait de réduire la taille des trottoirs fait que lorsqu’on va sortir dehors, on sera quasiment sur la route. Ils enlèvent les places de parking et il veulent qu'on se gare au niveau du chemin Bleu? le problème c'est qu'à cet endroit il y a beaucoup de dégradations. Ils ont plus pensé aux visiteurs du samedi et du dimanche qu'aux habitants". Le _constat est partagé par son compagnon Jean-Luc "par exemple une maison aura 60 centimètres de trottoir devant la porte, ça va poser un problème colossal du point de vue de la sécurité"._

La métropole de Nantes réfléchit à construire un espace végétalisé devant les maisons pour éviter que les voitures ne roulent trop près des habitations. Si le projet est validé les travaux pourraient commencer dès l'année prochaine pour un coût estimé à 400 000 €.