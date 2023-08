Le pronostic vital de la jeune femme victime de viol à Cherbourg est toujours engagé ce lundi midi

"Le pronostic vital de la victime est, à ma connaissance, toujours engagé" ce sont les mots de la substitut du procureur de Cherbourg Dorothée Thoumyre que nous avons pu joindre ce lundi midi. Selon le témoignage de la jeune femme de 29 ans, vendredi 4 août, un homme est entré chez elle, l'a frappé au visage et au corps avant de la violer notamment avec un manche à balai de plus de 75cm. Plusieurs organes vitaux sont touchés. Martyrisée, elle présente une perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine, du diaphragme mais aussi un pneumothorax et des côtes fracturées. Des blessures extrêmement graves qui nécessiteront plusieurs heures d'opération.

Le suspect est un homme déjà connu pour des faits d'agressions sexuelles sur sa petite sœur de 4 ans

Le suspect est un homme né en 2004 déjà connu défavorablement des services de police et de justice. Lors de sa garde à vue après avoir d'abord nié les faits, il a reconnu le viol de cette cherbourgeoise de 29 ans, mais selon nos confrères du Figaro il aurait été peu bavard et surtout n'aurait manifesté aucune empathie. Qui est cet homme ? Quel est son parcours judicaire ? A-t-il déjà été condamné ? Ce sont des questions que se pose la population cherbourgeoise et bien au-delà. Beaucoup s'interrogent sur le profil de ce suspect tout juste majeur, décrit comme étant de forte corpulence. Son âge et l'atrocité des faits font réagir notamment sur les réseaux sociaux. Ce week-end on vous révélait que le personnel hospitalier avait été choqué par les blessures infligées à la jeune femme mais on est en mesure de vous dire ce lundi midi que les policiers et les pompiers qui sont intervenus l'ont été tout autant. A ce stade l'enquête se poursuit pour viol et acte de barbarie. L'homme est en détention provisoire.