Le pronostic vital des deux enfants percutés par une voiture à Grenoble n'est plus engagé

Grenoble, France

Le pronostic vital des deux enfants percutés par une voiture vendredi à Grenoble n'est plus engagé. On apprend également ce samedi que le garçon de deux ans est plus gravement blessé que la petite fille de cinq ans.

Vers 16h30 vendredi, le conducteur d'une Peugeot 206 a percuté les deux enfants et leur nounou qui sortaient de l'école Marceau dans le centre-ville de Grenoble. Tous les trois ont été renversés à hauteur d'un passage piéton. La petite fille souffrait d'un traumatisme facial, quant au petit garçon, on ignore la nature de ses blessures mais il serait dans un état plus grave.

Le conducteur, un homme de 43 ans, s'est mis à la disposition de la police. Il a été contrôlé positif aux stupéfiants et placé en garde à vue.