Le pronostic vital du forcené de la Dordogne n'est plus engagé

Le pronostic vital de Terry Dupin n'est plus engagé déclare la procureur de la République de Périgueux, Solène de Bélaouar. L'homme a été blessé lundi 31 mai lors de son interpellation à Condat-sur-Vézère après une cavale de plus de 36 heures.

Le pronostic vital de Terry Dupin n'est plus engagé déclare ce mardi 8 juin la procureur de la République de Périgueux, Solène Belaouar. Le Périgourdin est toujours soigné à l'hôpital de Bordeaux depuis son arrestation lundi 31 mai. Selon la procureur de la République, Terry Dupin n'est "pas audible" pour le moment. De fait, les procédures judiciaires sont suspendues pour le moment. En raison de ses blessures, il n'a pas encore pu être placé en garde à vue.

Une cavale de plus de 36 heures entre le Lardin et Condat

Cet homme a été blessé lors de son interpellation à Condat-sur-Vézère par des membres du GIGN le lundi 31 mai dernier. Pendant sa cavale de plus de 36 heures, il avait tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes, sur leurs voitures et un hélicoptère. L'homme s'était rendu chez son ex-compagne avant de s'enfuir dans la forêt autour des communes du Lardin-Saint-Lazare et de Condat-sur-Vézère, un périmètre de sécurité avait été mis en place.

