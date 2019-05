Le propriétaire d'un chien poursuivi en correctionnelle pour avoir jeté l'animal dans le canal du Midi

Agde, France

L'affaire avait ému en juin 2018 dans l'Hérault : un homme de 47 ans avait drogué, attaché et jeté le chien de son fils dans le canal du Midi à Agde. Heureusement, l’eau a ranimé l'animal nommé Daisy. La chienne a pu se débattre et nager jusqu’à l’autre berge. L'auteur des faits était convoqué ce lundi au palais de justice de Béziers (Hérault). Le parquet avait dans un premier temps proposé une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, appelée aussi le plaider-coupable.

Le président de l'audience a souhaité en savoir davantage sur le fond. C'est pour cette raison qu'il n'a pas retenu la peine proposée à l'auteur des faits : 70 heure d'intérêt général et une interdiction à vie de détenir un animal. Cinq associations, dont celle de Stéphane Lamart, ont porté plainte.

Cette affaire de cruauté envers un animal sera finalement correctionnalisée (date non fixée). L'homme de 47 ans encourt une peine bien plus lourde : jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. Avant de jeter l'animal dans le canal du Midi, il avait pris soin de lui administrer des somnifères pour adoucir sa souffrance.

Le propriétaire avait été retrouvé grâce à la puce de la chienne enregistrée chez un vétérinaire. Il avait alors expliqué au cours de sa garde à vue avoir voulu de se débarrasser du chien à plusieurs reprises, causant du tort à son ex-femme qui "ne voudrait plus lui confier les enfants, car ils reviennent couverts de poils".