Le propriétaire d'un lionceau, maltraité et accueilli au Refuge de l'Arche, condamné à 8 mois de prison

Il y a 5 ans, un lionceau avait été découvert dans un appartement de Seine-Saint-Denis et son état de santé était à l'époque inquiétant. Le félin vivait dans des conditions éprouvantes. La Fondation "30 Millions d'Amis" avait réussi à le sauver. King était alors parti en soins intensifs pendant plusieurs semaines au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Après son passage dans notre département, King avait rejoint une réserve en Afrique du Sud où il est devenu un puissant lion.

5 ans après, son ancien propriétaire a dû s'expliquer devant un tribunal. Une plainte avait été déposée et il était poursuivi pour acquisition, détention et transport non autorisé d’une espèce non domestique protégée. La justice l'a condamné à 8 mois de prison dont 4 avec sursis.