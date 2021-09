Le propriétaire d'une dizaine de brebis retrouvées mortes à Saignon soupçonne le loup

"Je suis écœuré d'avoir retrouvé mes bêtes égorgées, certaines portaient des agneaux", raconte avec colère et émotion Robert Ovide. Cet ancien agriculteur à la retraite habite à Saignon. Samedi matin, comme à leur habitude, ses brebis pâturent devant chez lui. Sauf que ce week-end son troupeau a diminué de moitié. Il reçoit alors l'appel d'une voisine qui lui signale un cadavre de brebis près de chez elle. Robert se rend sur place, à 150 mètres de sa maison, et il constate les corps déchiquetés de ses animaux. Pour lui pas de doute, c'est bien là l'œuvre du loup.

"Il égorge, mange les viscères puis en attaque d'autres", se désole Robert Ovide. - DR

Un agent assermenté sur place et la nuance du maire

Il appelle alors un agent de l'Office français de la biodiversité. Selon l'agriculteur, cette personne après les prélèvements confirme qu'il s'agit de restes du repas "d'un ou plusieurs loups". La préfecture n'a pas à cette heure communiqué sur cette macabre découverte.

Pour le maire de la commune de Saignon, Jean-Pierre Haucourt, la présence du loup dans le Luberon lui a déjà été signalée. "Il y en a dans les Alpes, dans le Ventoux et vraisemblablement dans nos collines", déclare-t-il. Il souligne accorder tout son soutien à Robert Ovide mais veut rester prudent et attendre les conclusions officielles de l'enquête. Il ajoute : "Depuis quelques années on voit l'espèce prendre du terrain et se rapprocher des habitations mais les humains, nous étendons aussi nos villes dans des territoires sauvages."

Robert Ovide reste persuadé que le meurtrier de ses bêtes est un loup. Et il s'inquiète pour la poursuite de l'activité d'élevage : "Avant on ne voyait pas ça, il était dans la colline. Aujourd'hui, l'animal est aux portes de nos maisons. Le loup est à Saignon".