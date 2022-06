Le propriétaire du site pornographique Jacquie et Michel mis en examen pour complicité de viol

Michel Piron, propriétaire du site pornographique Jacquie et Michel a été mis en examen dans la nuit de vendredi et samedi pour complicité de viol et traite d'être humain. Plusieurs actrices dénoncent des viols et abus lors des tournages des films.