Le proviseur du lycée de Grasse : "Cette légion d'honneur, elle est pour le personnel et les élèves"

Hervé Pizzinat vient de recevoir la légion d'honneur. Le proviseur du lycée Alexis de Tocqueville à Grasse est distingué pour avoir été l'un des héros de l'attaque de l'établissement il y a trois semaines par un jeune lycéen.

Hervé Pizzinat, proviseur du lycée Alexis de Tocqueville, était notre invité ce vendredi matin à 7h50 sur France Bleu Azur.

Comment il a vécu le 16 mars ?

Hervé Pizzinat est revenu sur les faits : "Il y a 3 semaines on m'a annoncé qu'un individu était armé au sein de l'établissement. Je sors de mon bureau et je tombe sur lui. J'ai tenté de le raisonner mais il ne m'a pas écouté. Il m'a dit qu'il ne voulait pas me tuer moi, mais d'autres personnes. J'ai parlé avec lui pour qu'il s’arrête et puis il a tiré. Il s'est ensuite enfui. Je saignais mais il fallait donner l'alerte ce que j'ai fais."

"Chacun a fait ce qu'il devait faire"

L'exercice "Alerte Attentat" a particulièrement servi ce jeudi 16 mars c'est ce que confirme Hervé Pizzinat : "Les exercices que nous avons fait nous ont servi. C'est un brouillon par rapport au 16 mars. Nous avions répété avec les élèves. Chacun a fait ce qu'il devait faire."

"Cette légion d'honneur, je la dédie à tout le personnel et les élèves"

Hervé Pizzinat nous a également parlé de la légion d'honneur : "Je ne suis pas gêné par rapport à cette distinction. C'est un très beau geste. C'est simplement que cet acte il doit être partagé par le personnel et les élèves. Cette légion d'honneur je la dédie aux personnels et aux élèves. Il faut rappeler qu'on ne déplore que des blessés."