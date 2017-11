Le proviseur du lycée Victor Grignard à Cherbourg porte plainte

Le proviseur du lycée Victor Grignard à Cherbourg a porté plainte ce mardi pour intrusion. Vendredi dernier vers 17H un élève de l'établissement a été roué de coups par plusieurs individus dans l'enceinte du lycée.

Le proviseur du lycée Victor Grignard à Cherbourg a porté plainte ce mardi pour intrusion. Vendredi dernier vers 17H un élève de l'établissement a été roué de coups par plusieurs individus dans l'enceinte de l'établissement. Le jeune homme a été mis à terre et a reçu plusieurs coups au visage qui ont nécessité une hospitalisation (sans ITT). La famille de la victime a aussi porté plainte.

L'enquête s'annonce difficile

Le jeune lycéen de 17 ans a été agressé par plusieurs individus certains scolarisés dans d'autres établissements, mais aussi de jeunes majeurs qui se sont déchaînés. L'altercation a commencé dans la rue vers 17H, prenant de court les surveillants qui doivent à ce moment là gérer la sortie des 800 élèves. Très vite les agresseurs, une bonne dizaine, se sont jetés sur leur victime. Mis à terre le lycéen est alors frappé au visage. La bagarre s'est ensuite un peu déplacée à l'entrée du lycée dans ce que l'on appelle la zone mixte, sorte de cour devant l'établissement. Alerté le personnel est intervenu pendant que les auteurs prenaient la fuite.

Tout s'est passé très vite

Tout s'est passé en quelques minutes à peine dans la plus grande confusion. Le Lycée Grignard est un établissement déjà très sécurisé avec des cartes nominatives à l'entrée. Mais le lycée donne directement sur la rue et dans la précipitation les agresseurs ont réussi à pousser des élèves et à atteindre le jeune homme de 17 ans. Aujourd'hui le lycée réfléchit donc à sécuriser encore davantage l'établissement. En attendant depuis le début de la semaine la police de Cherbourg effectue des rondes régulières aux alentours. Pour l'instant on connait pas l'origine du différend. L'enquête devra le déterminer ainsi que l'identité des auteurs.