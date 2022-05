Le proviseur du lycée Victor Hugo de Château-Gontier-sur-Mayenne porte plainte pour menaces de mort

Le proviseur du lycée Victor Hugo à Château-Gontier-sur-Mayenne porte plainte pour menaces de mort et atteintes à la sécurité. C'est l'un de ses professeurs qui a été visé début avril par des menaces et des insultes, inscrites dans les toilettes de l'établissement.

Tensions au sein du lycée Victor Hugo à Chateau-Gontier-sur-Mayenne dans le sud du département. La direction de l'établissement porte plainte pour menaces de mort et atteintes à la sécurité, après la découverte fin avril, d'insultes et de menaces dans les toilettes de l'établissement. C'est un professeur de physique-chimie qui est directement visé. Incompréhensible pour le proviseur, Damien Beaufils.

"On est dans l'interrogation, est-ce que c'est sur le coup d'une colère ? L'enseignant aussi s'interrogeait." Les insultes ont été découvertes sur la porte des toilettes après les vacances scolaires du printemps, d'où une question. "J'ai demandé à cet enseignant s'il s'était passé quelque chose avant les congés qui aurait pu causer ces inscriptions. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas eu de problématiques avec les élèves", ajoute le proviseur.

Dépôt de plainte du professeur

Au moment de la découverte, le professeur de physique-chimie est surpris. Ce n'est que plus tard qu'il réalise, rapporte Damien Beaufils. "Sur le moment, il ne se rendait pas compte de l'impact des mots. Il est venu me voir quelques heures plus tard pour me dire qu'il porterait plainte et bien sûr, je lui ai apporté mon soutien."

Cette affaire apparaît dans un contexte déjà tendu au lycée, où depuis le proviseur déplore des dégradations à répétition. Quelques jours après cette découverte, une nouvelle altercation, directe cette fois, a lieu entre une professeur d'anglais et un élève.

Le ou les responsables des inscriptions sont toujours recherchés. Damien Beaufils a informé les parents d'élèves de ces menaces et insultes et les a appelé à instaurer "un cadre de travail serein". L'enquête de la gendarmerie est toujours en cours.