Le PS de Seine-Saint-Denis porte plainte après des croix gammées taguées sur son local de Villemomble

Le Parti Socialiste a déposé plainte ce jeudi 21 avril 2022 après la découverte de tags et inscriptions sur l'un de ses locaux en Seine-Saint-Denis.

Dans la nuit de ce mercredi 20 à jeudi 21 avril 2022, le local situé à Villemonble, près de Rosny-Sous-Bois, a été pris pour cible. Le lieu qui a accueilli des collectes pour les réfugiésn civils et combattants ukrainiens a été tagué. Sur la façade il est possible de lire "France-Roumanie" , mais surtout deux croix gammées. Le Parti Socialiste de Seine-Saint-Denis condamne avec la plus grande fermeté cet acte. Il dénonce, dans un communiqué, des "inscriptions de symboles fascistes qui nous ramènent aux heures sombres de notre histoire européenne", un acte qui "résonne particulièrement dans ce contexte de second tour de l'élection présidentielle où l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir".

Le PS indique par ailleurs qu'une plainte a été déposée ce jeudi 21 avril 2022.