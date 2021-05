Le psychiatre toulousain agressé au couteau par son patient témoigne

Au procès de Benjamin Pérez jugé aux assises de Haute-Garonne pour avoir tenté d’assassiner son psychanalyste dans son cabinet en juin 2018, la cour a entendu ce lundi plusieurs psychiatres ainsi que deux enseignants de l’université du Mirail venus parler de l’agressivité de l'accusé et témoigner de ses précédentes agressions physiques. La cour a également fait déposer le témoin-clé qui a assisté à la violente agression du médecin. Puis elle a donné la parole à la victime.

"C'est d'autant plus terrible que j'ai été pris de court"

A la pause, au micro de France Bleu Occitanie, le psychiatre victime de coups de poing à la tête et d'au moins un coup de couteau au flanc raconte son calvaire : "cela a été un moment d'horreur et d'effroi et cela reste effroyable car (l'agresseur ndlr) c'est quelqu'un que j'ai suivi en tant que psychanalyste pendant plus de cinq ans et cela a été terrible d'être frappé, d'être l'homme à abattre par cette personne dont j'avais essayé de prendre soin." Michel Bousseyroux se souvient de très peu de choses : "j'ai été totalement pris de court et surpris, j'ai perdu connaissance immédiatement, et je n'en ai aucun souvenir, c'est pour moi un block-out total". Le médecin ce matin là commençait sa journée de travail quand : "(l'agresseur) a sonné, j'ai ouvert la porte et à partir de ce moment là cela a été l'entrée dans le néant, cela a été terrible après coup de voir ce qui m'était arrivé, _je me suis vu mort_, j'ai cru que l'allais y passer. Pendant quelques heures je pensais que ma vie allait basculer."

Le psychiatre a aujourd'hui 75 ans. Il continue d'exercer. "J'ai voulu à tous prix revoir tous mes patients juste en rentrant de l'hôpital, 10 jours après, les recevoir pour qu'ils sachent que j'étais là."

Benjamin Pérez encourt la réclusion criminelle à perpétuité.