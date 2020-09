Le Puy du Fou accueillera l'élection de Miss France en décembre prochain

Qui pour succéder à Clémence Botino, Miss France 2020 ? La réponse sera connue au Puy du Fou. Douze ans après l'élection de Chloé Mortaud, le parc vendéen va accueillir la cérémonie pour l'élection de Miss France 2021 en décembre prochain. C'est également au Puy du Fou que les Miss régionales iront préparer l'émission.

"Proposer un spectacle grandiose"

Cette élection sera d'autant plus spéciale car il s'agit du centenaire. "Je me réjouis de célébrer le centenaire de l’élection de Miss France dans un lieu unique, extraordinaire et que j’affectionne tout particulièrement, se réjouit Sylvie Tellier, directrice générale de l’organisation Miss France. En cette année qui ne ressemble à aucune autre, quel meilleur écrin que le Puy du Fou pour fêter un anniversaire et raconter aux français la genèse du concours de Miss France."

"Nous travaillons d’ores et déjà avec les équipes pour proposer aux téléspectateurs un spectacle grandiose comme nous savons le faire et célébrer le centenaire de Miss France", assure de son côté Nicolas De Villiers, le président du Puy du Fou.

La cérémonie sera présentée par Jean-Pierre Foucault, avec Sylvie Tellier.