Le Puy-en-Velay : un homme interpellé pour des violences lors des manifestations directement au poste de police

Le Puy en Velay, Le Puy-en-Velay, France

Ce mardi 11 décembre, les policiers du Puy-en-Velay (Haute-Loire) ont pu interpeller un homme directement dans le commissariat. L'homme de 45 ans s'est présenté au poste de police pour demander des renseignements à propos d'une amende. Mais il a été reconnu par les agents : ce ponot a participé aux violences à l'égard des forces de l'ordre en marge des manifestations des Gilets jaunes les samedi 1er et 8 décembre dans le centre-ville du Puy-en-Velay..

Le quadragénaire a reconnu les faits et a été placé en garde à vue. L'homme a également été présenté au procureur de la République, puis au juge des libertés et détention qui a décidé son placement sous mandat de dépôt. Il doit être jugé en comparution immédiate le vendredi 14 décembre, pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences", de "destructions ou dégradations de biens", "outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique" et "violence avec usage ou menace d'une arme".