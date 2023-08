Trois ans de prison pour le pyromane de La Riche, Joué-lès-Tours et Saint-Genouph

Un homme de 50 ans a été condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Tours ce mercredi 9 août pour avoir commis une vingtaine d'incendies et dégradations entre février et juillet dernier sur les communes de La Riche, Joué-lès-Tours et Saint-Genouph.