Le quartier Antigone à Montpellier paralysé à cause d'une alerte au colis suspect

Une alerte au colis suspect a paralysé le quartier Antigone à Montpellier ce jeudi en fin de journée. Le trafic des trams et des voitures a été suspendu pendant plus de 45 minutes, le temps que la menace soit levée.

On était aux premières loges: ça s'est passé juste au pied des fenêtre de la radio, boulevard d'Antigone à Montpellier. En fin de journée ce jeudi, une alerte au colis suspect a mobilisé de gros moyens, avant que le service du déminage n'intervienne.

Des passants ont donné l'alerte peu après 16h30, à cause d'un bip, un son aigu et continu en provenance d'une poubelle, l'un de ces gros contenairs gris juste à l'entrée du parking Antigone, le long des voies du tram. Un bruit audible à des mètres de distance.

Le quartier a été bouclé pendant une petite heure

La police a bouclé le secteur: circulation coupée, trafic des trams suspendu sur la ligne 1, et périmètre de sécurité. L'opération a mobilisé une trentaine d'agents. Une fausse alerte. A l'intérieur de cette poubelle, le démineur a retrouvé un jerrican d'essence pour chauffage et... des antivols, à l'origine du "bip". Des antivols de la Fnac toute proche, sans doute arrachés à des produits volés et abandonnés là.

"Le moindre colis abandonné nous oblige systématiquement à tout bloquer", le temps que la menace soit levée explique un agent. Un incident symptomatique du niveau d'alerte en cette période de fête.