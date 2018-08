Plus d'une centaine de personnes étaient réunies dans le quartier Croix Rouge ce mercredi en fin de journée. Des habitants du quartier, mais aussi la famille de la victime, ont rendu hommage au jeune de 17 ans tué par balles vendredi soir.

Reims, France

Ce rassemblement s'est déroulé au pied de l'immeuble où ce drame a eu lieu. Plus d'une centaine de personnes, surtout des habitants du quartier, sont présents pour cet hommage au jeune de 17 ans, originaire de Tchétchénie, tué par balles vendredi soir. Ils ont respecté une minute de silence, puis les habitants sont allés un par un adresser leurs condoléances à la famille de la victime.

Le père de la victime met un brassard noir pour symboliser le deuil et un brassard blanc pour symboliser la paix © Radio France - Valentin Danré

Les personnes présentes portent un brassard à chaque bras. Un brassard blanc pour symboliser la paix et un brassard noir pour le deuil. Les amis d'enfance de la victime se disent encore sous le choc. "Depuis la primaire, tous les jours on tapait le ballon en bas de son bloc", se rappelle David, la voix étranglée par l'émotion. "C'était un bon gars. Il va nous manquer."

Le témoignage de Faïza, son ancienne entraîneuse de foot Copier

Ses proches parlent tous d'un garçon gentil et généreux. Les yeux rougis par les larmes, Sylvie ne trouve pas les mots pour décrire ce jeune qu'elle connaissait depuis 10 ans: "Je l'appelais toujours ma petite gommette. Il m'a même aidé pour mon déménagement."

Les habitants du quartier sont allés un par un adresser leurs condoléances au père de la victime © Radio France - Raphaël Cann

Le père de la victime est ému par cette mobilisation et l'émotion que ressentent les habitants du quartier. "Nous voulions montrer que nous sommes solidaires et dire: plus jamais ça", explique Mohamed El Haddaoui, le président de l'association des travailleurs maghrébins à l'origine de ce rassemblement.

Les obsèques du jeune homme devraient être organisées bientôt en Tchétchénie. Son corps y sera rapatrié ce vendredi.