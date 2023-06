Le quartier des Moulins de Nice toujours sous surveillance

La préfecture des Alpes-Maritimes publie son dernier bilan en matière de surveillance et de sécurité du quartier sensible des Moulins de Nice avec 726 contrôles et 58 interpellations début juin.

police (illustration) © Radio France - Violaine ILL Ambiance sécuritaire toujours dans le quartier des Moulins à l'ouest de la ville de Nice. Le bilan sur les quinze derniers jours reste dans la lignée des précédents annoncés par les services de l'État. ⓘ Publicité 726 personnes ont été contrôlées pour 58 interpellations dont de nombreux mineurs. La préfecture souligne un nombre "significatif "d’interpellations de mineurs : 34 mineurs. Des tirs en pleine rue le 31 mai Autre fait marquant durant cette quinzaine : deux hommes sur un Tmax ont ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient sur le point de deal au 23-27 avenue de la Méditerranée. Une cartouche de 9 mm a été retrouvée. Lors de leur fuite les deux hommes ont percuté plusieurs véhicules. Ils ont été interpellés. La police judiciaire a été saisie. Bilan cumulé du 10 avril 2023 au 12 juin 2023 Nombre d’interpellations : 300 personnes dont 124 mineurs.

49 présentées au Procureur de la République, 17 écrouées.

Saisies : Cannabis, 21,10 kg , Cocaïne, 2,37kg et Numéraire, 46.666 euros.