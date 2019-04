Le quartier général des gilets jaunes d'Oloron a brûlé

Oloron-Sainte-Marie, France

Deux jours seulement après l'incendie nocturne qui a détruit la construction des gilets jaunes à Billère, le quartier général des gilets jaunes Oloronais a brûlé. A Billère, selon l'enquête, l'origine du feu serait électrique et donc accidentelle ; en ce qui concerne Gurmençon c'est un peu tôt pour se prononcer, même si les gilets jaunes sont convaincus que c'est un acte volontaire. Même si cette cabane faite de palettes peintes en jaune n'abritait qu'une table et des chaises c'est un coup dur pour eux.

Les gilets jaunes dépités après l'incendie de leur cabane Copier

Sylvia, Christine et mamie Marthe sont décidées à reconstruire leur QG. Les gendarmes sont venus sur place, on en saura peut être plus bientôt sur les causes du sinistre.