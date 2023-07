Le Quesnoy : un enfant de deux ans et demi tombe de la grande roue de la base de loisirs

En fin de journée ce mercredi, un petit garçon âgé de deux ans et demi a fait une chute de plus de six mètres depuis la grande roue de la base de loisirs du Quesnoy (Nord).

Pronostic vital engagé

Gravement blessé, il a été emmené par hélicoptère à l'hôpital.

Son pronostic vital était hier soir engagé.

Il échappe à la vigilance de sa famille

L'enquête, qui a été confiée au parquet d'Avesnes-sur-Helpe, ne fait que débuter. Mais selon les premiers éléments communiqués par une source proche des investigations ce jeudi matin, l'enfant n'était a priori pas à bord de la grande roue, il a été emporté après avoir échappé à la vigilance de sa famille.

Les investigations doivent encore déterminer si le petit garçon s'est accroché ou s'il a été accroché par une nacelle, alors que la grande roue était en mouvement.