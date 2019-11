Le radar de Meursault incendié sur la D974

Meursault, France

Il ne flashera plus les automobilistes pendant un certain temps. Le radar de Meursault a été incendié, ce mercredi soir ou très tôt ce jeudi matin, ont constaté les gendarmes de Côte d'Or ce jeudi. Le dispositif a été retrouvé calciné sur la D974, entre Meursault et Beaune. La limitation de vitesse sur cette route est de 80 km/h.

Ce n'est pas la première fois qu'un radar est vandalisé dans le département. Il y a près d'un an, une recrudescence de dégradations avait particulièrement alerté la préfecture de Côte d'Or. En décembre dernier, celui de la Rochepot a été incendié, suivi du radar des Allobroges à Dijon, la nuit de Noël, et de celui d'Ouges, recouvert d'un sac plastique.

L'enquête pour déterminer la responsabilité de cette dégradation est désormais confiée à la communauté de brigade de la gendarmerie de Beaune.