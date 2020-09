Le radar entre Dunkerque et Lille est le 3e radar a avoir le plus flashé en 2019

Le radar fixe situé entre Dunkerque et Lille est le 3e radar a avoir le plus flashé en 2019, selon le bilan présenté par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière L'appareil a effectué 161 233 "photos".

Le radar entre Dunkerque et Lille est sur le podium des radars qui ont le plus flashé en France l'année dernière, en 2019. L'appareil, qui est situé sur l'A25, a flashé précisément 161 233 fois, selon le bilan rendu public par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. C'est le 3e radar a avoir le plus flashé en France. En moyenne, 16 574 véhicules circulent tous les jours sur l'axe, limitée à 130 km/h, où se trouve ce radar fixe qui flashe dans le sens de circulation Dunkerque-Lille.