Le radar tourelle de Peaugres détruit, le sixième en trois semaines en Drôme-Ardèche

Le radar tourelle de Peaugres, en Ardèche, a été vandalisé dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai. Ce radar nouvelle génération, situé sur la départementale 820 près de l'entrée d'Annonay, a reçu des pierres sur la vitre. Il avait déjà été incendié en décembre dernier.

Depuis fin avril, ce sont six radars automatiques de nouvelle génération, ou radars tourelle, qui ont été détruits sur les routes de Drôme et d'Ardèche. En trois semaines, ceux d'Etoile-sur-Rhône, de Chabrillan, de Vaunaveys-la-Rochette, d'Aubignas et de Crest ont aussi été vandalisés.