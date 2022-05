Le RAID intervient dans l'ancien centre de tri de Pau après des coups de feu

Les équipes de police de Pau et du RAID mobilisés ce samedi matin dans le quartier de l'ancien centre de tri rue des Messagers après le signalement d'un couple de Palois. Vers 7h30, alors qu'ils marchent tranquillement rue des Messagers, ils croisent un homme, une arme de poing à la main. Après que leur regard se soient croisés, l'homme aurait alors tiré en l'air mettant en fuite le couple qui prévient la police. Une équipe se rend rapidement sur place, et entend à son tour des coups de feu. Ils décident de bloquer l'issue principale, avant d'être rejoint par des renforts.

Une équipe du RAID venue de Bordeaux

Ils feront ensuite appel à l'unité d'élite du RAID pour déloger le suspect. Une équipe est dépêchée depuis Bordeaux qui va minutieusement fouiller la zone en vain. Vers 11h, le doute est levé. Aucune trace du suspect. La police a patrouillé dans le quartier toute la journée de samedi, sans mettre la main sur lui non plus, et aucun autre signalement n'a été fait auprès du 17.