Le Raid libère une adolescente bisontine séquestrée à Savigny-le-temple

C'est par les réseaux sociaux que la jeune fille de 16 ans a informé ses parents qu'elle était séquestrée en Seine-et-Marne et forcée à se prostituer. Les policiers d'élite du Raid sont intervenus hier soir pour la libérer.

La jeune fille de 16 ans, libérée hier par les policiers d'élite du Raid était, selon ses dires, séquestrée depuis plusieurs semaines dans un appartement de Savigny-le-temple, en Seine-et-Marne. C'est grâce à son téléphone portable qu'elle a pu donner l'alerte. D'abord en adressant des SMS à ses parents, séparés. Puis en envoyant des messages sur le réseau social Snapchat. Les parents, alarmés, alertent les policiers qui vérifient qu'il ne s'agit pas d'un canular. Très vite, ils comprennent que l'adolescente dit vrai. Son téléphone est géolocalisé. Les policiers repèrent l'appartement où elle serait séquestrée et, face à ces hommes qu'elle décrit comme étant armés, c'est le Raid qui est envoyé sur place.

Lors de l'intervention des policiers, hier, à 19h30, trois hommes et une femme tentent de s'enfuir par le jardin mais sont rattrapés. Les hommes sont âgés de 23 à 25 ans. La femme, une brésilienne de 19 ans, est interpellée avec le pistolet automatique et le chargeur qu'elle cachait sur elle. Quant à la victime, "elle est, disent les policiers, sortie de l'appartement en pleurant" et en expliquant qu'elle était "séquestrée depuis plusieurs semaines et obligée de se livrer à la prostitution."

Reste à savoir comment cette jeune femme a pu se retrouver dans un tel enfer. Les policiers précisent que l'adolescente est une "habituée" des fugues. Elle aurait expliqué à ses parents qu'elle partait rejoindre son petit ami dans le Sud. Ses geôliers sont en garde-à-vue depuis dimanche soir pour 48 heures ou le double si le chef de bande organisée est retenu.