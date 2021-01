Le Raincy : polémique autour des déchets amiantés d'un chantier de démolition

Deux maisons municipales qui se situaient allée de la Briqueterie au Raincy (Seine-Saint-Denis) ont été démolies, sur décision de la mairie, fin novembre 2020. Un chantier qui soulève plusieurs questions chez certains élus de l'opposition.

Deux pavillons démolis

Deux élus du groupe "Tous pour le Raincy" (DVD) ont envoyé un courrier au maire Jean-Michel Genestier (LR), le 27 novembre dernier, après avoir été alertés par des riverains. L'un d'entre eux leur a envoyé des photos sur lesquelles on aperçoit des déchets du chantier brûlés en plein air par des ouvriers. Or, le maire lui-même reconnaît que ces maisons, construites en 1954 par la ville pour répondre à l'appel de l'Abbé Pierre et héberger des sans-abris, contenaient des produits amiantés notamment dans leurs toits en tôle.

Des déchets amiantés brûlés en plein air ?

"Des riverains nous ont alerté pour nous demander 'mais comment ça se fait dans ce cas qu'on brûle des déchets sur le terrain?', en nous fournissant les photos", explique Nicolas Rondepierre, élu d'opposition. Pourtant, sur les photos consultées par France Bleu Paris, impossible de savoir si les matériaux incendiés sont de l'amiante ou du bois. "On ne le sait pas non plus", reconnaît Nicolas Rondepierre qui aimerait justement avoir la réponse.

Sur une autre photo, on aperçoit également des ouvriers qui portent des masques et des gants mais pas de combinaison. L'élu pointe du doigt "le manque de transparence" de la municipalité et son "amateurisme". "On est quand même sur un problème de santé publique majeur et force est de constater qu'il y a peut-être eu des manquements graves qui peuvent nuire à la santé des riverains".

Règles respectées selon le maire

Interrogé par France Bleu Paris, le maire du Raincy nie en bloc tout manquement et affirme que l'entreprise de démolition et l'entreprise sous-traitante, chargée du traitement et du transport des déchets, ont totalement respecter les règles. "Nous avons toutes les preuves qui prouvent que les employés ont respecté le process quant au traitement de l'amiante", assure Jean-Michel Genestier. Quant aux images de déchets brûlés, "ce sont des ouvriers qui ont simplement brûlé du bois pour se réchauffer".

permis de démolir d'une des deux maisons situées allée de la briqueterie au Raincy © Radio France - Hajera Mohammad

Le maire assure qu'il s'agit selon lui d'un règlement de compte mené par un riverain en conflit avec la ville et d'une "fausse polémique" récupérée par ses opposants politiques. Le maire rappelle également que les deux maisons "qui n'étaient pas des pavillons 'remarquables' contrairement à ce que dit l'opposition" étaient régulièrement squattées depuis des années.

Des maisons squattées

Une situation que le voisinage ne supportait plus. Ce que nous confirme une riveraine qui avait signé une pétition pour dénoncer ces squats. "J'ai vu les feux de déchets mais pour moi, il s'agissait d'un feu de bois aussi", assure la femme. La mairie annonce qu'à la place de ces deux pavillons, _"_un jardin potager et fleuri" sera créé à l'image du jardin partagé des Coudriers qui se trouve juste à côté.

Les élus d'opposition qui ont lancé l'alerte, eux, ne sont toujours pas convaincus par ces explications. Nicolas Rondepierre annonce qu'il va écrire au préfet de la Seine-Saint-Denis "pour que toute la lumière soit faire sur ce dossier".