Le ramassage scolaire avancé à 16 heures pour tous les établissement du Gard en raison des intempéries

La préfecture du Gard indique ce vendredi à la mi-journée que les autorités organisatrices de transport en lien avec les services de l’Éducation Nationale vont anticiper le ramassage scolaire à 16 heures pour tous les établissements scolaires du département en raison des intempéries annoncées. Les services de Météo France ont placé le département du Gard en vigilance orange pour orages ce vendredi après-midi. Le département est également placé depuis ce vendredi matin en vigilance jaune pour orages, pluie inondation et crues.

Les averses orageuses débutent en Cévennes dès la mi-journée pour gagner les plaines et le littoral dans l’après-midi. Une intensification du phénomène météorologique est attendue entre 18 heures et 21 heures avec une forte activité électrique s'accompagnant de grêle et de rafales. Les cumuls attendus devraient être de l’ordre de 40 mm en peu de temps. Des cellules orageuses plus intenses pourraient intervenir avec des cumuls de l’ordre de 60 à 70mm (orage stationnaire) occasionnant alors un risque de ruissellement. La fin de l’épisode orageux est prévue vers 2 heures du matin.

Les autorités organisatrices de transport en lien avec les services de l’Éducation Nationale vont anticiper le ramassage scolaire à 16 heures pour tous les établissements scolaires du département (fin des cours à 16 heures). Les parents, dont les enfants ne bénéficient pas de service de ramassage scolaire, sont invités à récupérer leurs enfants à 16 heures. En cas d’impossibilité, les enfants resteront présents dans l’établissement jusqu’à la venue de leurs parents. Tenez-vous informés de la situation sur www.meteofrance.com, http://www.inforoute.gard.fr et www.vigicrues.gouv.fr. La préfète du Gard appelle à la plus grande vigilance et invite la population à :