Le randonneur disparu retrouvé mort au cirque de Saint-Même

Les secouristes ont retrouvé ce mardi le corps sans vie du jeune homme de 25 ans recherché depuis dimanche soir au cirque de Saint-Même, en Chartreuse, à Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie). La thèse accidentelle est privilégiée ; il a vraisemblablement glissé et chuté, près du "pas de la Mort".

Le corps du jeune homme de 25 ans parti faire des photos dimanche au cirque Saint-Même en Chartreuse a été retrouvé par les gendarmes et les secouristes ce mardi en tout début d'après-midi. Tout porte à croire qu'il a glissé et chuté en contrebas d'une zone escarpée et verglacée, près du secteur dit du "pas de la Mort".

Dans la matinée, un chien Saint-Hubert avait reniflé sa piste dans ce secteur. Une équipe cynophile a effectivement été mobilisée, ainsi que les secouristes du PGHM, pour prêter main forte aux gendarmes. Un hélicoptère est arrivé sur les lieux ce mardi avant 15 heures, afin de rapatrier le corps.