Le randonneur mayennais, porté disparu depuis un mois dans les Hautes-Alpes, a été retrouvé mort

Rémy Coupeau, âgé de 64 ans, originaire de L'Huisserie, était porté disparu depuis le mardi 17 mai dans le département des Hautes-Alpes. Il était parti en montagne faire une randonnée, une dernière sortie avant de rentrer en Mayenne. Plus personne alors ne l'a revu. La gendarmerie avait alors lancé un appel à témoins et de gros moyens humains et matériels ont été mobilisés pour tenter de le retrouver. La voiture de cet alpiniste expérimenté avait été retrouvée dimanche 22 mai, une Ford Fiesta de couleur bleue.

Un mois après sa disparition inquiétante, c'est une terrible nouvelle pour sa famille et ses amis. Le corps de Rémy Coupeau a été retrouvé dans le secteur de Vallouise-Pelvoux dans le parc des Ecrins. Le procureur de la République indique à France Bleu Mayenne que le randonneur mayennais a fait une chute accidentelle d'une centaine de mètres.