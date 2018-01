Bobigny, France

C'est un clip que vous avez peut être vu sur internet: tourné sur l'autoroute A3, en Seine-Saint-Denis, en pleine journée, à hauteur d'Aulnay-sous-Bois, le 7 avril dernier. Pour cette vidéo, le rappeur Fianso devra répondre ce lundi de faits d'"entraves à la circulation" devant le tribunal correctionnel de Bobigny, avec quatre autres prévenus. Il devra aussi s'expliquer sur un autre clip, tourné quelques jours plus tard à Aulnay, dans la cité des 3000, entouré de centaines de jeunes du quartier.

à lire Le rappeur Fianso en garde à vue pour avoir bloqué l'A3 pour faire un clip

Deux clips et cinq prévenus

Le 7 avril dernier, Sofiane Zermani, alias Fianso, tourne le clip de son morceau "Toka", sur l'autoroute A3. La vidéo est immense succès en ligne. Quelques jours plus tard, il récidive avec un autre clip tourné en pleine rue, sans autorisation, dans la cité des 3000.

Les faits d'Aulnay ont été joint au dossier de l'autoroute et le 13 juin dernier, le rappeur et ses quatre acolytes sont convoqués devant le tribunal correctionnel. Un procès finalement renvoyé à ce lundi, 22 janvier 2018. Pour les faits de l'autoroute, ils sont donc cinq prévenus. Pour ceux d'Aulnay-sous-Bois, Fianso sera seul à répondre à la barre.

"Ce ne sont pas des événements anodins, en revanche, il y a peut être une surmédiatisation, on s'intéresse de façon extrêmement importante à ce garçon" s'agace son avocat Steve Ruben.

"Le procès ne se fait pas dans les médias, mais devant le tribunal" Steve Ruben, avocat de Fianso Copier

"Maître Ruben" : un morceau en hommage à son avocat

Le 4 mai dernier, alors que Sofiane devait être jugé en comparution immédiate à l'issue d'une garde à vue de 48 heures sur les faits d'Aulnay, l'avocat a obtenu l'annulation d'une partie de la procédure et la libération du rappeur. Pour le remercier, il lui a écrit un morceau "Maître Ruben". "C'est évidemment très touchant, on a une profession où on est parfois les meilleurs un instant, une minute et on passe à autre chose" commente l'avocat : "il a exprimé sa reconnaissance à travers un morceau avec de très jolies paroles et des choses qui sont très vraies".

"Il a exprimé sa reconnaissance à travers un morceau" Steve Ruben, l'avocat du rappeur Fianso Copier

Pas sûr que le procès de ce lundi donnera lieu à un nouveau morceau. Mais il offrira sans doute une certaine publicité au rappeur, quatre jours avant la sortie de son nouvel album "Affranchis" ce vendredi.

Après cette audience, il n'en aura peut être pas fini avec la justice. Il a été encore arrêté le 15 décembre dernier, cette fois à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, alors qu'il tournait un nouveau clip sur la voie publique, sans autorisation. Selon son avocat, aucune poursuite n'a été engagé contre lui pour l'instant.